Weyts over 'vliegend' zwerfvuil op E40: "Aannemer niet in fout" 25 april 2018

02u37 0

De aannemer die eind februari voor heel wat rondvliegend zwerfvuil zorgde op de E40 in Jabbeke, heeft geen fout gemaakt. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) geantwoord op een parlementaire vraag van Wouter De Vriendt (Groen). De beelden van de stukken afval op het wegdek brachten enkele weken geleden heel wat verontwaardiging teweeg. De aannemer verving er de stalen vangrails in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer door betonnen stootbanden en moest daarvoor eerst de struiken en gras in de middenberm verwijderen. Velen vonden dat hij daarbij eerst het zwerfvuil had moeten wegnemen. "Standaard wordt dat ook bij iedere maaibeurt gedaan", zegt Weyts. "In deze specifieke investeringsopdracht was dat evenwel niet opgenomen. Al het zichtbare zwerfvuil werd in de dagen na de maaiwerken wel allemaal manueel verwijderd." (SDVO)