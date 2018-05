Werken in Zomerweg worden verdergezet 09 mei 2018

02u34 0

De werken aan het wegdek in de Zomerweg in Snellegem, deelgemeente van Jabbeke, worden volgende week afgewerkt. Dinsdag gaat de aannemer van start met het plaatsen van het wapeningsnet in het gedeelte vanaf de Jabbeekse beek tot aan de Oude Bruggeweg. Tijdens het uitvoeren van deze werken zal dit deel van de Zomerweg niet te berijden zijn. 's Avonds is traag verkeer wel mogelijk. Op woensdag en donderdag wordt de toplaag geplaatst over de volledige lengte van de Zomerweg en dit vanaf de Jabbeekse beek tot aan de Eernegemweg. Pas vrijdagmorgen wordt de rijbaan opnieuw opengesteld, eens het asfalt volledig gedroogd is. Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij projectverantwoordelijke Claude Dezuttere op het nummer 050/81.01.44 of via mail op gemeentehuis@jabbeke.be. (SDVO)