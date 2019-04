Werken in Koning Albertstraat zijn afgerond, nu is Oude Dorpsweg aan de beurt Siebe De Voogt

01 april 2019

15u41 0 Jabbeke De herinrichtingswerken in de Koning Albertstraat in Varsenare zijn zo goed als afgerond. Nog deze week gaan aansluitend werken van start in de Oude Dorpsweg.

Het gaat om bijkomende verbeteringswerken in het stuk tussen de Gistelsteenweg en Koning Albertstraat. Het asfalt is er in erg slechte staat, waardoor de toplaag volledig vernieuwd wordt. Donderdag wordt de bestaande toplaag afgefreesd. Maandag wordt dan een nieuwe laag gegoten. Tijdens de asfalteringswerken en afkoelingsperiode zal de Oude Dorpsweg plaatselijk niet bereikbaar zijn. Het verkeer moet een omleiding volgen. Waar de aannemer aan het werk is, voert de gemeente een tijdelijk parkeerverbod in. De garages en opritten zullen tijdelijk onbereikbaar zijn. Meer info bij de gemeente op het mailadres gemeentehuis@jabbeke.be of telefonisch op het nummer 050/81.02.11.