Wellicht ook volgend jaar triatlon op 't Klein Strand 07 augustus 2018

Op en rond 't Klein Strand in Jabbeke vindt ook volgend jaar wellicht een triatlon plaats. De eerste editie afgelopen zaterdag werd een enorm succes. "Als we de nodige financiën vinden, is de kans reëel dat er een volgende editie komt", bevestigt Ruben Vandevoorde uit Tielt, die de triatlon samen met de Jabbeekse broers Sam en Alexander Govaert organiseerde. "Wij hebben er alvast veel zin in. Het was voor ons een vuurdoop als organisatoren, maar we kregen bijzonder veel positieve commentaren. Ook de opkomst was enorm: er schreven zich zo'n 700 atleten in voor onze recreatieve sprinttriatlon en de 111- wedstrijd. Dat is een enorm succes. Afgaande op het drankverbruik en het aantal deelnemers schatten we dat er aan de zijlijn ook 2.000 à 2.500 toeschouwers stonden." Uniek aan het parcours was het feit dat de supporters de atleten meerdere keren zagen voorbijkomen. "Toch zullen we volgend jaar wat moeten sleutelen aan de omloop", stelt Vandevoorde. "Het domein van 't Klein Strand is groot, waardoor het publiek erg verspreid stond. Een compacter parcours moet de beleving nog groter maken." De 111-triatlon - 1 kilometer zwemmen, 100 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen - werd zaterdag gewonnen door Matthias Allegaert. Bij de vrouwen kaapte Ine Couckuyt de bloemen weg. (SDVO)