Weggelopen labrador entertaint bewoners Avondrust 11 mei 2018

Het woon- en zorgcentrum Avondrust in Varsenare heeft even een speciale gast over de vloer gekregen.





Een bruine labrador animeerde de bewoners. Het teefje werd gevonden op het domein De Witte Paters en kreeg tijdelijk onderdak in het rusthuis. Een verantwoordelijke plaatste een oproep op Facebook in de zoektocht naar de eigenaar. Dat leverde snel reactie op. De labrador bleek weggelopen bij buurtbewoners en werd intussen nog opgehaald door haar baasjes. (SDVO)