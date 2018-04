Wagen van thuisverpleegster kantelt na botsing 13 april 2018

Een verpleegster van het Wit-Gele Kruis is gisterenmorgen met de schrik vrijgekomen bij een ongeval in Varsenare. De vrouw kwam omstreeks 8 uur zwaar in botsing met een andere wagen op het kruispunt van de Legeweg en de De Manlaan. De klap was zo hevig, dat de wagen van het Wit-Gele Kruis op zijn zij belandde. De brandweer van Brugge werd opgeroepen omdat aanvankelijk gevreesd werd dat de bestuurster gekneld zat in het wrak. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. De vrouw kon op eigen kracht haar wagen verlaten en liep geen verwondingen op. Ook in de andere wagen raakte niemand gewond. Door het ongeval was het kruispunt van de Legeweg en de De Manlaan deels versperd. De politie Kouter kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en het verkeer in goede banen te leiden. De schade aan de betrokken wagens was aanzienlijk. Beide voertuigen moesten dan ook getakeld worden. (SDVO)