Vrouw dronken langs weg 06 augustus 2018

02u34 0

Langs de Gistelsteenweg in Jabbeke heeft de politie gisterenochtend even voor 9 uur en 48-jarige vrouw bestuurlijk aangehouden wegens weerspanningheid. De vrouw werd in dronken toestand aangetroffen langs de kant van de weg en verzette zich toen de politie om uitleg vroeg. Ze werd uiteindelijk meegenomen naar het commissariaat en opgesloten in de doorgangscel ter ontnuchtering. (MMB)