Vrachtwagen knalt tegen brugpijler E40 in Jabbeke: meer dan uur aanschuiven tijdens ochtendspits Mathias Mariën

05 februari 2019

02u59 23 Jabbeke Langs de E40 in Jabbeke richting Oostende is maandagnacht even na 1 uur een zwaar ongeval met een vrachtwagen gebeurd.

Het zwaargewicht met Tsjechische nummerplaat raakte om nog ongekende reden plots van zijn rijbaan en crashte ter hoogte van Jabbeke tegen een brugpijler. De hulpdiensten snelden ter plaatse en hadden lange tijd nodig om de truckchauffeur uit zijn benarde situatie te bevrijden. Het slachtoffer bleef wel bij bewustzijn, maar liep zware verwondingen op aan de benen.

Door het ongeval was de rechter- en middenrijstrook lange tijd versperd. De brandweer was ook nog enige tijd in de weer met het opruimen van de brokstukken op de rijbaan en het uitladen van de lading glas in de truck. Een grote takelwagen moest ter plaatse te komen om de vrachtwagen weg te krijgen. Dat gebeurde pas in de loop van de ochtend, waardoor de ochtendspits grote hinder ondervond.

Vanuit Loppem was het meer dan een uur aanschuiven. Rond 8.30 uur was de grootste hinder voorbij. Er zal voor de zekerheid nog een grondige check-up gebeuren naar de stabiliteit van de brug. Er raakten bij de crash geen andere voertuigen betrokken.