Voorzitter Groen op 57 jaar overleden 03 mei 2018

Guy Deklerck, voorzitter van de lokale afdeling van Groen in Jabbeke, is afgelopen weekend op 57-jarige leeftijd overleden. De politicus uit Varsenare was al enige tijd ziek en verloor zaterdag de strijd. Deklerck stond destijds mee aan de wieg van het toenmalige Agalev in Jabbeke. Tussen 2000 en 2006 was hij er gemeenteraadslid, een functie waarin hij uitblonk door zijn grote dossierkennis. Van 2006 tot 2015 was Deklerck nog actief in de OCMW-raad, waarna hij wat naar de politieke achtergrond verdween. Achter de schermen bleef hij actief als voorzitter van Groen Jabbeke en zorgde hij ervoor dat de lokale afdeling kon blijven staan. Samen met Peter-Jan Hallemeersch werkte hij nog mee aan de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De uitvaartplechtigheid van Guy Deklerck vindt zaterdag om 14.30 uur plaats in ceremonieruimte de Oever van begrafenisondernemer Tavernier in Jabbeke. (SDVO)