Voortaan verse dagschotels bij Huis Nachtegaele 15 maart 2018

02u35 0 Jabbeke In de Stationsstraat opent vandaag een nieuwe verswinkel de deuren. In Huis Nachtegaele verkopen Nancy Huyghe (56), Stefan Nachtegaele (49) en hun dochter Sofie (27) voortaan verse dagschotels en belegde broodjes.

"Met onze traiteurszaak verzorgen we ook barbecues en andere evenementen", vertelt Sofie. "De voorbije jaren werkte mijn vader al als traiteur in bijberoep. Hij maakte de bestellingen klaar in een atelier achter de huidige winkel. Ikzelf hielp hem ook deeltijds, naast mijn job bij restaurant Phare Du Vie en later bij Accent. Samen met mijn moeder zal ik de winkel voltijds runnen.





Papa blijft achter de schermen actief, maar behoudt wel zijn job als beenhouwer." Versheid zal in Huis Nachtegaele volgens de zaakvoerders centraal staan. "Dagschotels zullen ons hoofdaanbod vormen. Alles wordt verpakt, maar is vers. Dat kunnen mensen zelf aanschouwen in onze open keuken. Alle gerechtjes worden apart aangeboden, zodat mensen hun dagschotel zelf kunnen samenstellen. De puree zal bijvoorbeeld apart van het vlees verpakt worden. Verder bieden we broodjes aan, soepen en een klein gamma verse vis. In Jabbeke is er immers nergens een plaats waar mensen daarvoor terechtkunnen. Het is de bedoeling dat onze klanten snel kunnen winkelen in een huiselijke omgeving."





(SDVO)