Voormalig gebouw van civiele bescherming gaat tegen de grond voor komst bedrijventerrein Siebe De Voogt

04 maart 2019

14u24 2 Jabbeke Het gebouw waarin vroeger de administratie van de civiele bescherming in Jabbeke gevestigd zat, wordt afgebroken. De grond zal deel uitmaken van het toekomstige bedrijventerrein langs de Stationsstraat. “De rest van de gebouwen van de vroegere kazerne blijft stockageruimte”, zegt schepen Frank Casteleyn (CD&V).

De civiele bescherming is intussen al bijna twee jaar weggetrokken uit Jabbeke door de hervorming die toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) doorvoerde. Sinds het vertrek staat het administratief gebouw op de site leeg. “Tot op heden is het nog steeds eigendom van de Belgische staat”, stelt schepen van Ruimtelijk Ordening Frank Casteleyn (CD&V). “Zij kunnen met de grond echter niets aanvangen, aangezien het beschreven staat als industriegebied.” Naast de voormalige kazerne van de civiele bescherming komt een bedrijventerrein voor kleine ambachtelijke bedrijven. In het RUP “Bedrijventerrein Stationsstraat” anticipeerde het gemeentebestuur al op een eventueel vertrek van de civiele bescherming. “Wij vragen vanavond aan de gemeenteraad om een onteigeningsbesluit goed te keuren om dit ruimtelijk uitvoeringsplan te kunnen realiseren. Het voormalige administratieve gebouw van de civiele wordt afgebroken en geïntegreerd in de ambachtelijke zone. De rest van de loodsen op de site worden nu al gebruikt als stockageruimte en zullen dat ook blijven.”