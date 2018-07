Voor 5.000 euro aan ruitersportkledij gestolen bij Picobello 11 juli 2018

02u27 0 Jabbeke Dieven hebben zondagnacht ingebroken in ruitersportzaak Picobello langs de Eernegemweg in Snellegem. Ze maakten zeker 5.000 euro aan ruiterkledij buit. Opvallend: de inbraak vond plaats de nacht na de jaarlijkse opendeurdag van Picobello.

"We weten niet wat we ervan moeten denken", zegt zaakvoerster Lieve Dereu. "Waren we een toevallig doelwit of wisten de daders heel goed wat er te rapen viel? De gestolen kledij lag na onze opendeurdag immers toevallig in de garage naast de zaak. Normaal laten we daar helemaal geen kledingstukken achter. Bovendien werd er in de garage ingebroken via de achterdeur in onze tuin, waar de bezoekers van de opendeurdag een glas konden drinken."





Lieve deed intussen aangifte bij de politie Kouter, maar een spoor van de daders is er vooralsnog niet. "Ik heb hier een vreemd gevoel bij, want nergens anders in de buurt werd er ingebroken. Ik baat mijn zaak intussen 10 jaar uit en het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Ik dacht zondagnacht lawaai gehoord te hebben en heb nu spijt dat ik niet ben opgestaan. Vroeger hadden we twee goede waakhonden, die zeker zouden geblaft hebben. Een van hen is intussen gestorven, de andere is al 15 jaar oud. Na deze inbraak zullen we ons zeker een nieuwe waakhond aanschaffen", besluit Lieve. (SDVO)