Voetbalclub KSV Jabbeke gaat nu toch camera's installeren na nieuwe inbraak 02u37 0 Foto Proot Voorzitter Chris Bourgois bij de voetbalkantine. Jabbeke Inbrekers hebben afgelopen weekend opnieuw ingebroken in de voetbalkantine van KSV Jabbeke. Na twee drieste inbraken in 2015 klonk de roep om camerabewaking. "Die komt er volgend jaar bij ons nieuw complex", zegt voorzitter Chris Bourgois.

De inbraak werd zaterdagvoormiddag vastgesteld door één van de medewerkers van de club.





"De daders moeten eerst geprobeerd hebben om binnen te dringen via een metalen deur aan de zijkant van het gebouw", vertelt Bourgois.





"Dat lukte echter niet, waarop ze de deur van de voorraadkamer volledig forceerden en overplooiden." De inbrekers waren duidelijk op zoek naar geld.





"Alle elektronica bleven onaangeroerd. Gelukkig laten we om veiligheidsredenen geen geld achter in de kantine. Er werd dan ook niets gestolen. Al bij al bleef de schade ook beperkt." De dieven braken even verderop ook binnen in het lokaal van de krachtbalclub. Ook daar konden ze geen buit maken.





Camerabewaking

In het voorjaar van 2015 kreeg KSV Jabbeke al eens te maken met twee drieste inbraken in korte tijd. Een raam werd ingegooid met een betonnen paal en de dieven graaiden toen alles mee wat ze konden grijpen. Het was reden genoeg voor de club om een oproep te doen naar camerabewaking. "Die is er toen niet gekomen, omdat we geen extra kosten wilden maken in afwachting van onze nieuwe tribune en kantine", zegt Bourgois.





"Volgend jaar wordt het complex gebouwd en zullen er ook camera's gehangen worden. Na deze nieuwe inbraak vragen we ons af of we toch niet beter al camera's hadden geïnstalleerd. Al valt zoiets natuurlijk nooit te voorspellen." (SDVO)