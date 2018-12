Vluchtmisdrijf in Kapellestraat Siebe De Voogt

17 december 2018

17u09 0

In de Kapellestraat in Jabbeke werd maandagnamiddag rond 14 uur een geparkeerde wagen aangereden. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, pleegde na de aanrijding vluchtmisdrijf. De politie Kouter spoort hem of haar op.