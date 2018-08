Vlaams Belang-aanhangers houden protestmars tegen illegalen 11 augustus 2018

02u40 0 Jabbeke Een zestigtal aanhangers van het Vlaams Belang heeft gisterenavond in het centrum van Jabbeke een protestmars gehouden tegen het stijgende aantal illegalen in de gemeente.

In aanwezigheid van Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin verzamelde het gezelschap aan de Sint-Blasiuskerk, waarna een korte optocht werd gehouden richting gemeentehuis. Met de actie wil het Vlaams Belang de naar hun zeggen lakse houding van het gemeentebestuur en de politie Kouter aanklagen. "Onze lokale afdeling ging op onderzoek en stelde vast dat er in de Dorpsstraat een pand gekraakt werd waar regelmatig illegalen verblijven", stelt Sintobin. "De lokale politie loste het probleem op door een plastic lint te spannen. Ook op andere plaatsen, onder meer naast het zuiveringsstation in Snellegem en naast het tankstation op de E40, verblijven geregeld transmigranten. Zij liggen zelfs op de kerkhoven van Jabbeke en Varsenare te slapen. Dat is ontoelaatbaar! Als de politie Kouter onderbemand is, kan de burgemeester bijstand vragen bij de federale overheid. Wij eisen een kordate aanpak: het oppakken en uitwijzen van illegalen en het oppakken en verbaliseren van krakers." Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) stelde eerder deze week dat federale steun meermaals gevraagd werd. "Maar telkens is het antwoord dat er geen capaciteit voor is." (SDVO)