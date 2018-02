Villa Papillon definitief verleden tijd "BEKENDSTE PRIVÉCLUB VAN VLAANDEREN" MAAKT PLAATS VOOR BOUWGROND SIEBE DE VOOGT

22 februari 2018

02u30 0 Jabbeke Het illustere bordeel Villa Papillon in Varsenare is definitief verleden tijd. Een gespecialiseerde firma is gestart met de afbraak van de exclusieve villa, die in de jaren '90 uitgroeide tot de bekendste en meeste exclusieve privéclub van Vlaanderen. In de plaats komen twee percelen bouwgrond.

"De Vlindertuin", zo stond de Villa Papillon gekend bij de inwoners van Jabbeke en omstreken, maakte in de jaren '90 en begin deze eeuw furore tot ver buiten West-Vlaanderen. Het leende zijn bijnaam aan de opvallende vlinders in het struikgewas, die verwezen naar de naam van de privéclub, maar ook een hulpmiddeltje bleken voor ouders die de ware identiteit van de witte villa wilden verborgen houden voor hun kinderen.





De bezieler van de Villa Papillon was de Blankenbergse zakenman Guy Danon die de zaak langs de Gistelsesteenweg in 1994 aankocht. Danon zat niet om een stunt verlegen en liet de Papillon in de jaren '90 en 2000 uitgroeien tot "de grootste privéclub van Vlaanderen".





Liefdesgrot

Zo liet hij voor de tiende verjaardag van zijn club een vliegtuig met bed aanrukken, waarmee de klanten samen met een prostituee voor 750 euro een uurtje 'van de grond konden gaan'. Van ver buiten West-Vlaanderen kwamen voetballers, zakenlui en zelfs ministers naar Varsenare afgezakt. De duurste flessen champagne kostten 2.000 euro en naar verluidt werd meer dan eens een badkuip vol champagne verkocht. De zes kamers waren elk rijkelijk ingekleed volgens een thema en kostten tussen 125 en 375 euro. Zo beleefde menig zakenman een stomende nacht in de "liefdesgrot" met waterval of de junglekamer. Danon noemde zijn bar dan ook trots "een Disneyworld voor volwassenen".





Aspe en Jambers

Het exclusieve karakter zorgde ervoor dat Pieter Aspe van de Villa Papillon het decor maakte van zijn roman "De Zevende Kamer" en de excentrieke televisiemaker Paul Jambers er een reportage kwam draaien.





In 2007 liet Guy zijn club over aan zijn zoon Junior. De bloeiperiode van de Papillon was echter voorbij en drie jaar later werd ze failliet verklaard. Een Togolese vrouw nam het bordeel over, maar werd vorig jaar veroordeeld voor mensenhandel.





Het bleek het begin van het einde, want de huisbaas besliste recent om het pand te laten afbreken. Alleen enkele oude interieurstukken tussen het puin van de villamuren, zoals een kooi, een hartvormig bed of een andreaskruis, houden voorlopig nog de herinnering aan de Villa Papillon levendig. Binnenkort wordt de grond verkaveld en opgedeeld in twee percelen bouwgrond.





Geen meerwaarde

"Een goede zaak", vindt burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). "Zaken als de Villa Papillon bieden nooit een meerwaarde voor een gemeente. Of wij zelf niets kunnen doen met het vrijgekomen domein? Dat is niet het beleid van onze gemeente. Integendeel, want de laatste tijd hebben we zelf verschillende bouwgronden verkocht."