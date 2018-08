Vijftiger kritiek nadat hij onwel wordt en crasht tegen gevel woning 03 augustus 2018

02u33 0

Een 58-jarige man uit Jabbeke ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij in zijn wagen onwel werd en daarna crashte tegen een woning. J.C. reed woensdagavond rond 19 uur met zijn wagen in de Gistelsesteenweg in Westkerke. Hij werd allicht plots onwel en week van zijn rijbaan af. Hij kwam met een harde klap links van de weg tot stilstand tegen de gevel van een woning en tegen een distributiekast.





De brandweer repte zich ter plaatse om de man uit zijn wagen te bevrijden. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Sint-Jan. Daar vecht J.C. nog steeds voor zijn leven, allicht ten gevolge van het feit dat hij onwel werd. Door het ongeval was de rijbaan lange tijd afgesloten.





De gevel van de woning liep zware schade op, maar het huis is nog bewoonbaar. Het parket besliste om geen deskundige naar de plaats van het ongeval te sturen. (JHM)