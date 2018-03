Vijfde inbraak bij KSV Jabbeke 12 maart 2018

Voor de vijfde keer in amper vier jaar tijd werd er ingebroken in de kantine van voetbalclub KSV Jabbeke, langs het Vlamingveld. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. De inbraak werd om 8 uur vastgesteld. "Opnieuw werd een buitendeur ingestampt en werd een grote ravage aangericht", zegt jeugdsecretaris Jan Desopper. "De buit is niet zo groot , maar we zijn het echt beu. Ze gingen aan de haal met frisdrank, kartons AA Drink, worstjes en chips. Ook de stereoketen namen ze mee, maar die vonden we buiten terug, volledig nat van de regen. De schade bedraagt snel 1.000 euro. We kijken echt uit naar een nieuw complex, hopelijk met beveiliging. Dat komt er hopelijk volgend jaar aan. " De politie is een onderzoek gestart. (JHM)