Vier vriendinnen bezorgen 22 alleenstaanden een mooie kerstavond Siebe De Voogt

25 december 2018

11u30 0 Jabbeke Vier vrouwen uit Jabbeke hebben maandag 22 alleenstaanden een mooie kerstavond bezorgd. Voor het eerst organiseerde Mieke Van Poucke samen met Sophie, Véronique en Tatiana een heus vrijgezellendiner.

“Mijn vader was vroeger postbode in Brugge”, vertelt Mieke. “Het gebeurde vaak dat er één van z’n collega’s na z’n postbedeelronde kerstavond kwam meevieren bij ons thuis. Op een avond vertelde ik dat verhaal aan m’n goede vriendin Sophie. Zo is het idee ontstaan om op kerstavond een etentje te organiseren voor Jabbekenaars die alleen zouden zitten. Twee andere vriendinnen sprongen mee op de kar en hielpen de avond mee organiseren.” De inschrijvingen voor het kersdiner liepen als een trein en maandagavond verzamelden liefst 22 alleenstaanden in zaal Ter Dreve in Jabbeke.

Op het menu stonden cava met aperitiefhapjes, pompoensoep, kalkoen met warme groentjes en kroketten en ijstaart met koffie als dessert. “Dankzij onze sponsors (bakkerij Sanders, drankenhandel Vandevoorde, slagerij Hanne, Beauty Central, Dell Arte Hair & Beauty, Don Jaime, apotheek Coorevits, Belfius Bank, Mercator Press, Textiel Shirley en het OCMW van Jabbeke) konden we het diner aanbieden voor een prijs van 15 euro per persoon. Iedereen kreeg nadien ook een kerstcadeautje mee naar huis.” Mieke en haar vriendinnen noemen de avond alvast een groot succes. “Dit is volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar!”