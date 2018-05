Vier obussen in graskant 30 mei 2018

In het Hof van Straeten in Varsenare zijn gisterenvoormiddag rond 11 uur vier obussen aangetroffen in de graskant. Wie deze daar heeft gelegd, is onduidelijk. Ontmijningsdienst DOVO werd verwittigd om de springtuigen op te halen. (SDVO)