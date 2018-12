Vier kerstavond met andere alleenstaanden Siebe De Voogt

18 december 2018

08u41 0

Wie op kerstavond alleen zit, kan dit jaar terecht in zaal Ter Dreve in Jabbeke. De gemeente organiseert er een feestelijk avondmaal voor alleenstaanden. “In een gezellige kerstsfeer serveren we lekker eten, vergezeld van een bijpassend wijntje”, klinkt het. Iedereen is welkom in zaal Ter Dreve vanaf 17.30 uur. Inschrijven kan via mail op het adres kerstavondjabbeke@gmail.com.