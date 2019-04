VIDEO. BMW brandt volledig uit op expresweg, bestuurder tijdig uitgestapt Bart Boterman Jan Van Maele

01u20 1 Jabbeke Op de N377 in Jabbeke, de expresweg richting De Haan, is donderdagavond een voertuig volledig uitgebrand. De bestuurder kon de wagen tijdig verlaten en bleef ongedeerd.

Het incident gebeurde rond 23 uur. De bestuurder reed richting De Haan en zag dat er een rookpluim uit de motorkap van zijn BMW kwam. De man kon zijn auto nog snel op de pechstrook parkeren, uitstappen en de hulpdiensten verwittigen.

De brandweer van Brugge en Oostkamp snelden ter plaatse, maar intussen stond de BMW al in lichterlaaie en viel die net meer te redden. De brandweer kon enkel blussen. De bestuurder stond er vrij aangeslagen bij. Door het incident was de expresweg een tijd lang afgesloten in beide richtingen.