Vermeende smokkelaars ei zo na vrij 05 april 2018

Drie vermeende mensensmokkelaars, die vorige week woensdag na een achtervolging bewust in een sloot reden, waren ei zo na op vrije voeten. De Brugse raadkamer wilde hen vrijlaten, omdat er volgens hen te weinig aanwijzingen van schuld in het dossier zaten. Maar het parket tekende beroep aan, waardoor de Irakezen alsnog in de cel blijven. Een bestelwagen werd in de nacht van woensdag op donderdag opgemerkt door een politiepatrouille nabij de E40-parking in Jabbeke. Toen de agenten hen langs de kant wilden zetten, vluchtten ze weg richting Frankrijk. Even voor de grens reed de bestuurder opzettelijk in een gracht naast de E40. Samen met twee kompanen sloeg hij op de vlucht over de velden. In de laadruimte van de bestelwagen trof de politie liefst 10 vluchtelingen aan, die met de schrik vrijkwamen.





De vermeende smokkelaars konden na een klopjacht opgepakt worden. Ze verschijnen binnen twee weken voor de KI in Gent. (SDVO)