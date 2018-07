Verkoeling in pop-upwaterpark op Klein Strand 28 juli 2018

02u40 0 Jabbeke Wie de komende dagen verkoeling zoekt en niet naar zee wil, kan naar 't Klein Strand in Jabbeke. Nog tot eind september vind je daar een uniek waterpretpark: het WOW-park.

Er zijn 15 attracties en klimtuigen voor jong en oud op een wateroppervlak van meer dan 1.500 vierkante meter. Het WOW-park koos voor zijn eerste jaargang 2 gekende binnenmeren: het Gavermeer in Geraardsbergen én het Klein Strand in Jabbeke. "WOW staat voor Walk on Water", zegt uitbater Christophe van Hemelryck. "Het is geschikt voor waterratten vanaf 8 jaar. Wie jonger is dan dat, moet vergezeld worden van een volwassene." Veiligheid staat voorop in het park. De attracties werden stevig verankerd in het water en het park is vooraf gekeurd. "Een team van gebrevetteerde redders en toezichthouders houdt een oogje in het zeil en elke deelnemer moet een reddingsvest dragen", zegt Van Hemelryck. Uniek aan het park is dat je er ook op een dag met minder goed weer van zal kunnen genieten. Dankzij de wetsuits die je ter plaatse kan huren, blijft je lichaam op temperatuur, zelfs als de zon het laat afweten of mocht het nog eens regenen. Een toegangsticket kost 10 euro voor een uur waterpret. Groepen betalen 8 euro. Ook teambuildings zijn mogelijk.





(BHT)