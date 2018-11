Verdebar wil ook volgend jaar pop-up organiseren 10 november 2018

02u22 1

De gemeente Jabbeke is opnieuw op zoek naar kandidaten die tussen 22 mei en 18 september volgend jaar een pop-up willen organiseren in de Krauwerstraat, pal naast de E40. De organisatoren van Verdebar zijn alvast geïnteresseerd om het terrein net als de voorbije twee jaar opnieuw om te vormen tot een zomers strand. "Als het niet in Jabbeke is, zal het zeker ergens anders zijn", zegt Kurt Quicke. "We hebben een goede zomer gehad met fantastisch weer. De nieuwe indeling van ons strand en bijhorende overkapping aan de bar werden positief onthaald. Veel regen hebben we niet gehad, maar het was een welgekomen bescherming tegen de zon. We zouden bijzonder graag voor het derde jaar op rij onze Verdebar inrichten. In afwachting organiseren we op 16 maart opnieuw een 90's party in het Vrijetijdscentrum." Kandidaten die graag een pop-up willen organiseren, hebben nog tot maandag 10 december om 12 uur de tijd om hun dossier in te dienen. Meer info bij Goele Brouckaert via het mailadres gemeentehuis@jabbeke.be of op het nummer 050/81.02.20. (SDVO)