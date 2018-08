Veel volk voor eerste foodtruckfestival en oldtimerbeurs 27 augustus 2018

02u35 0 Jabbeke De eerste editie van het Jabbeekse foodtruckfestival heeft gisteren heel wat mensen naar de parking van het Vrijetijdscentrum gelokt.

Het evenement was in handen van de gemeente en was een initiatief van schepen Frank Casteleyn (CD&V).





Het bleek een ideale afsluiter te zijn van het kermisweekend. Naast een twintigtal foodtrucks die gerechtjes aanboden uit allerhande culturen, werd de parking bezet door verschillende getunede wagens en retrovoertuigen. Om 14 en 16 uur trok een stoet van oldtimers door Jabbeke en vier andere gemeentes. De VBRO zorgde voor de muziek tijdens het oldtimertreffen en onder meer Sam Gooris en Frank Valentino kwamen het beste van zichzelf geven.





(SDVO)