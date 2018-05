Vanhessche trekt CD&V-lijst, Bogaert op vijf 19 mei 2018

02u25 0

CD&V trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober met een fel vernieuwde lijst naar de Jabbeekse kiezer. Zoals reeds bekend raakte, wordt burgemeester Daniël Vanhessche de kopman. Schepenen Claudia Coudeville en Frank Casteleyn vervolledigen de top. Oud-burgemeester Hendrik Bogaert krijgt de vijfde plaats op de lijst en wil opnieuw meer verantwoordelijkheid opnemen op gemeentelijk vlak. "Verder bestaat de helft van de lijst uit nieuwe namen", zegt Johannes Claeys, voorzitter van het lijstvormingscomité. "Daarbij heel wat jonge namen met bijvoorbeeld laatstejaarsstudente Camille Sanders op plaats 8. We zijn ook erg fier dat we Benedicte Constandt, uitbaatster van 't Oud Gemeentehuis in Varsenare, konden strikken. Zij krijgt de zesde plaats." Verder komen in oktober ook Chris Bourgeois op, voorzitter van KSV Jabbeke, en Matthias Vanhessche, zoon van de burgemeester. Lijstduwer wordt OCMW-voorzitter Paul Storme. (SDVO)