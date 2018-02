Vangrails in middenberm van E40 worden vervangen 15 februari 2018

02u31 0

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen worden vanaf maandag 26 februari onderhoudswerken uitgevoerd op de middenberm van de E40 in Jabbeke. De bestaande stalen vangrails worden weggenomen en vervangen door betonnen stootbanden die ter plaatse zullen worden gegoten. De werfzone zal lopen vanaf de fietsersbrug in Jabbeke tot de verkeerswisselaar E40/A18. Tijdens de werken zal de linkerrijstrook in beide rijrichtingen afgesloten worden voor het verkeer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt er gewerkt buiten de krokus- en paasvakantie. Het einde is voorzien tegen vrijdag 16 maart. Het Vlaams Verkeerscentrum voorspelt vooral hinder bij mooi weer op zondagavond in de richting van het binnenland. (SDVO)