Vandalen vernielen deur van 132 jaar oude kapel JHM

01 februari 2019

Vandalen hebben de deur vernield van de oude kapel langs de Oude Gistelsteenweg in Varsenare. Dat werd vrijdag vastgesteld. Wanneer het vandalisme precies gebeurde is niet duidelijk. In de kapel zelf werd er niets beschadigd en werd er ook niets gestolen. Het gaat om een neogotische hostiekapel opgetrokken in baksteen in het jaar 1887. De kapel is sinds 2009 vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Als de daders gevonden worden kan hen dus een gepeperde rekening wachten.