Vandaag geen leidingwater 03 juli 2018

In de Popstaelstraat in Varsenare zal er vandaag tussen 8 en 16 uur door werken plaatselijk geen leidingwater beschikbaar zijn. Het gaat om de woningen met de even nummers tussen 54 en 70 en die tussen de oneven nummers 39 en 75. Watermaatschappij Farys raadt aan alle kranen dicht te laten en alle toestellen met leidingwater uit te schakelen. Info op www.farys.be. (SDVO)