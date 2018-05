Vandaag allerlaatste dag in De Tijger PINTJE DRINKEN KAN BINNENKORT WEL WEER IN BUURTHUIS DE POST SIEBE DE VOOGT

25 mei 2018

02u57 0 Jabbeke Na zestig jaar achter de toog sluit Marie-Jeanne (73) vandaag haar kroeg De Tijger. Maar de stamgasten kunnen vanaf 1 juni terecht in het buurthuis De Post, dat de deuren opent in het oude postgebouw. "Het buurthuis moet uitgroeien tot de nieuwe ontmoetingsplaats in onze gemeente", zegt burgemeester Daniël Vanhessche.

Wie Jabbeke zegt, denkt meteen aan het legendarische café van Marie-Jeanne Depré (73). De Tijger groeide de voorbije decennia uit tot één van de bekendste plekjes in de gemeente. Vandaag staat de kranige vrouw er voor een laatste keer achter de toog. Ze besloot vorig jaar haar zaak te verkopen. Het gebouw dat in de 19de eeuw een hoeve was, gaat tegen de grond. In de plaats komt residentie Zuiderzon: een complex met 12 appartementen, waarvan de rechterzijde al werd gerealiseerd. De Tijger opende al in 1901 de deuren. Al sinds haar veertiende staat Marie-Jeanne er achter de toog. Tweeënvijftig jaar geleden nam ze de zaak over van haar ouders en grootouders. Met de sluiting van de Tijger verdwijnt het laatste, echte volkscafé uit Jabbeke.





In december sloot ook al café Bij Fons in de Dorpsstraat. Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) hoopt dat de klanten van De Tijger de weg vinden naar Buurthuis De Post. Op 1 juni opent het de deuren in het oude gebouw van De Post. "Een café is het niet, want de mensen zullen niet verplicht worden om iets te consumeren. Wie een kaartje wil leggen en niets wil drinken, zal dat kunnen. Het wordt dus meer een ontmoetingsplaats. Het café van Marie-Jeanne trok vooral oudere mensen aan. In het buurthuis zullen zij terecht kunnen om hun dagelijkse babbeltje te slaan."





Nostalgische sfeer

De burgemeester vertoefde zelf ook vele uren in De Tijger. "Na de gemeenteraad gingen we vaak nog wat nakaarten bij Marie-Jeanne met een frisse pint in de hand. Er hing steeds een speciale sfeer. De tijd was er als het ware blijven stilstaan. Marie-Jeanne waste haar glazen nog in een emmer met warm water. Koffie zette ze nog steeds op de oude manier. Alles samen maakte het van De Tijger een nostalgisch plekje, dat tot ver buiten Jabbeke over de tongen ging. Marie-Jeanne stond er ook op om democratische prijzen te blijven aanhouden. Afgelopen weekend betaalde ik aan de kust 2,50 euro voor een cola. In De Tijger kreeg je voor die prijs een Duvel", lacht Vanhessche. De burgemeester ziet voor Marie-Jeanne mogelijk nog een toekomst weggelegd in het buurthuis. "Het is nog wat voorbarig, maar misschien kan ze er wel af en toe als vrijwilligster achter de toog staan."





Het afscheidsinterview van de kranige Marie-Jeanne Depré leest u zaterdag in deze krant.