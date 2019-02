Vakantiewerking Speelkriebels zoekt animatoren

Siebe De Voogt

13 februari 2019

14u33 0 Jabbeke De gemeente Jabbeke is op zoek naar enthousiaste animatoren en hoofdanimatoren voor de vakantiewerking Speelkriebels. Zowel voor de paas- als zomervakantie worden nog kandidaten gezocht.

De animatoren krijgen de kans om tijdens de vakanties activiteiten te organiseren voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en hen te begeleiden in hun vrij spel. Kandidaten moeten minimum 16 jaar oud zijn en 1 week vrij zijn in de paas- of zomervakantie. Wie graag werkt met kinderen, kan zich via de website van de gemeente Jabbeke inschrijven. De animatoren werken onder het statuut van vrijwilliger. Voor Speelkriebels zoekt de gemeente ook nog een hoofdanimator. Kandidaten voor die functie moeten minimum 18 jaar zijn, in de zomervakantie minimum 1 maand vrij zijn en in het bezit zijn van een diploma, goedgekeurd door Kind en Gezin, of twee jaar succesvol beeïndigd hebben in een richting goedgekeurd door Kind en Gezin. Hoofdanimatoren werken onder het statuut van jobstudent en kunnen zich eveneens inschrijven via de website van de gemeente. Meer info bij de dienst Buitenschoolse Kinderopvang op het nummer 050/81.01.72 of via mail op het adres ibo@jabbeke.be.