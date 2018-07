Tweemaal vluchtmisdrijf 30 juli 2018

Op het grondgebied van Jabbeke pleegden twee bestuurders zaterdagochtend vluchtmisdrijf na een ongeval. Eerst botste een onbekende bestuurder rond 8.40 uur tegen de brievenbus van een woning in de Coudeveldt in Varsenare. En rond de middag reed een andere bestuurder gewoon door nadat hij tegen een auto botste in de Dorpsstraat. De politie stelde een proces-verbaal op. (JHM)