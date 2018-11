Tweede editie van triatlon brengt atleten ook naar Oudenburg 08 november 2018

02u22 1 Jabbeke Dat er een tweede editie zou komen van de Triatlon Jabbeke stond al even vast, maar nu is ook het parcours van de wedstrijd gekend. De organiserende broers Sam en Alexander Govaert sturen de atleten op 4 augustus 2019 vanuit het centrum van Jabbeke richting Oudenburg en terug.

"We zoeken bijna uitsluitend kleine en vlot rijdende baantjes op", vertelt Sam. "Start en aankomst blijven liggen op 't Klein Strand. Vorig jaar beleefden we er een prachtige dag en kregen we ook veel felicitaties van de deelnemers en het publiek. De site was echter te groot, waardoor het volk te ver uit elkaar stond. Het parcours voor volgend jaar is beter op maat van alles en iedereen. Door een voetgangersbrug aan te leggen bij de ingang van 't Klein Strand, zullen toeristen van de camping en ons publiek er niet meer samenstroppen. We zijn klaar om er opnieuw een onvergetelijke editie van te maken."





De broers Govaert richtten intussen hun eigen evenementenbedrijf op, Bro. Go. Ze willen de West-Vlamingen meer aan het bewegen krijgen. "Op 13 januari organiseren we een mountainbike beachrace op het strand van Zeebrugge voor zowel kinderen als volwassenen. Op zondag 31 maart vindt in het bos van Beisbroek onze trailrun plaats: een loopwedstrijd met afstanden van 5, 10 en 15 kilometer."





De inschrijvingen voor de Triatlon Jabbeke gaan binnenkort al van start via de website www.triatlonjabbeke.be. Atleten die willen deelnemen, kunnen er beter snel bij zijn. Vorig jaar was de wedstrijd immers in een mum van tijd uitverkocht. (SDVO)