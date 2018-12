Twee mannen in de cel voor het organiseren van mensensmokkeltransporten Siebe De Voogt

12 december 2018



Een 44-jarige Albanees en 34-jarige Rus zitten in de cel op verdenking van mensensmokkel. Het gerecht hield beide verdachten al langere tijd in het vizier. De speurders ontdekten dat de mannen met hun wagen illegalen oppikten. Tegen betaling voerden ze de slachtoffers naar verschillende plaatsen in België en Noord-Frankrijk. Daar werden ze op vrachtwagens gestopt die richting het Verenigd Koninkrijk zouden reizen. Vorige week werden beide smokkelaars in de boeien geslagen voor het organiseren van de vrachtwagentransporten. Hun wagens werden in beslag genomen. De Brugse raadkamer verlengde de aanhouding van beide verdachten intussen met een maand. Volgens het parket werden dit jaar in West-Vlaanderen al meer dan 50 vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt.