Twee koppels in de bres voor Sri Lanka en 350 Jabbekenaars doen mee Slagers en uitbaters tuinbouwbedrijf organiseren benefiet voor schooltjes in Zuid-Aziatisch land Bart Huysentruyt

10 februari 2019

18u27 0 Jabbeke In het vrijetijdscentrum van Jabbeke hebben 350 inwoners deelgenomen aan een benefietnamiddag en -avond voor Sri Lanka. Het slagerskoppel Chris Hanne en Dorine Franco en Marc Lootens en Adeline Dejonckheere van het Brugse tuinbouwbedrijf Marcade trekken er eind deze maand naartoe om schooltjes te steunen. “Zo’n opkomst: dat hadden we niet verwacht”, glunderen ze.

‘Full house’ in het vrijetijdscentrum van Jabbeke, waar zondag cote à l’os met frietjes en nadien een ijsje op het menu stonden. De benefietnamiddag, met nog live-optredens ‘s avonds, was een organisatie van twee bevriende koppels. Het zijn Chris Hanne en Dorine Franco van Slagerij Hanne in de Constant Permekelaan in Jabbeke en Marc Lootens en Adeline Dejonckheere van het tuinbouwbedrijf Marcade in Brugge.

Tsunami

Ze springen in de bres voor het Zuid-Aziatische Sri Lanka, dat in 2004 fel getroffen werd door de tsunami. “Dokter Thierry Dalewyn uit Waregem twijfelde toen niet om ter plaatse te helpen”, vertelt Dorine Franco. “Tijdens zijn werk daar trok hij ook het binnenland in. Hij bezocht enkele theeplantages en stelde daar enorme armoede vast. De theeplukkers werken van zonsopgang tot zonsondergang voor een hongerloon. Hun kinderen zwerven de hele dag doelloos rond : zonder begeleiding, school, voeding of medische hulp.”

Meubelen, computers

Geprikkeld door deze verhalen vertrok de Waregemse Ann Viaene, geïnspireerd door de dokter, voor 7 maanden naar Sri Lanka. Tijdens die periode probeerde ze de negatieve spiraal voor de kinderen te doorbreken. Ze zette onder de noemer ‘Take my hand’ 4 schooltjes op in de ‘Hulandawa tea estate’ en probeerde de ouders en kinderen bewust te maken van de noodzaak aan onderwijs. “Maar vorig jaar werd de regio weer getroffen door een vernietigende overstroming en zijn de schooltjes weer deels vernield”, zegt Dorine. “Het was de dochter van Marc en Adeline die ons vertelde over het project daar. We besloten om zelf met materiaal naar daar te trekken. Maar omdat dat logistiek nogal moeilijk was, hebben we beslist om geld in te zamelen en ter plaatse de regio te helpen.”

De twee koppels willen op 25 februari vertrekken naar de getroffen regio om de schooltjes aan nieuwe meubelen en computermateriaal te helpen. “Het is voor ons heel belangrijk om het project ‘Take my hand’ draaiende te kunnen houden. Dat er zoveel Jabbekenaars enthousiast waren om mee te helpen, doet enorm veel deugd. Dat hadden we nooit verwacht.”



Net zoals beide koppels ook nooit verwacht hadden om voor het goede doel naar Sri Lanka te reizen. “We zijn daar nog nooit geweest, maar we willen iéts doen. Het is een spannend avontuur.” Wie het goede doel van de Jabbeekse koppels wil steunen, kan een gift doen op het rekeningnummer BE68 3771 0404 1934.

Volg hun avontuur op de Facebookpagina ‘Meat & Music 4 Sri Lanka’.