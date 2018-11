Twee inbraken, twee keer juwelen weg 09 november 2018

02u25 1

In Varsenare is twee woningen ingebroken, zo bleek woensdagvoormiddag. In de Steenovenstraat klommen de inbrekers met een ladder naar de eerste verdieping, waar ze een raam forceerden. Ze doorzochten alle kamers en gingen aan de haal met juwelen.





Ook bij een huis in de Zandstraat gingen dieven op dezelfde manier te werk. Daar maakten ze juwelen, geld en een fototoestel buit. Het labo van de federale politie kwam op beide plaatsen zoeken naar sporen. De politie Kouter is een onderzoek gestart. (SDVO)