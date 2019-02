Twee inbraken en een poging, maar geen buit BBO

10 februari 2019

14u45 0 Jabbeke In Jabbeke en Varsenare is de afgelopen dagen ingebroken in een woning. De inbrekers maakten telkens geen buit.

Vrijdag ontdekten de bewoners van een huis in de Grote Thems in Varsenare bij thuiskomst dat er een raam aan de achterzijde was geforceerd. Het huis werd volgens de politie volledig doorzocht, maar de dieven vonden niet wat ze naar op zoek waren en maakten geen buit. Het labo kwam wel ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de wijk Kapelrie in Varsenare dan weer geprobeerd de koffer van een auto open te breken maar dat mislukte. De eigenaar ontdekte dat zaterdag rond 16 uur. Ook in de Gistelsesteenweg in Jabbeke is ingebroken, bleek zaterdagavond. Inbrekers waren via een raam op de eerste verdieping dat ze verbrijzelden binnengedrongen. Ook die woning werd doorzocht, maar er bleek niets gestolen. De politie is een onderzoek opgestart.