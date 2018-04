Twee gewonden bij spectaculair ongeval op E40 19 april 2018

Op de E40 in Jabbeke richting Brussel gebeurde dinsdagavond even na 21 uur een zwaar ongeval waarbij twee voertuigen betrokken waren.





De voertuigen kwamen om onduidelijke redenen in aanrijding met elkaar en gingen aan het tollen. Een van de wagens kwam daarbij aan hoge snelheid tot stilstand tegen de vangrail op de pechstrook. De andere bestuurder, een Pool, slipte nog een honderdtal meter verder, ging over de kop om uiteindelijk pas tot stilstand te komen tegen een betonnen vangrail. De brandweer kwam ter plaatse en hielp de bestuurders uit hun verhakkelde wagens. Beiden raakten als bij wonder slechts lichtgewond. Door het ongeval en de bijhorende takelwerken, waren er een tijdlang twee rijstroken volledig afgesloten voor verkeer. Door het relatief late uur bleef de hinder beperkt. (MMB)