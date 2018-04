Twee fietstochten 07 april 2018

Inwoners van Jabbeke kunnen op 11 en 25 april deelnemen aan twee gemeentelijke fietstochten. De eerste tocht brengt de deelnemers naar Zevenkerke, een tocht van ongeveer 34 kilometer. Tijdens de tweede rit van zo'n 32 kilometer gaat het naar Drie Koningen in Torhout. De start is telkens om 14 uur op de parking van het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. Telkens is er ook een tussenstop. Meer info via Wilfried Aernoudt op 0497/94.13.61. (SDVO)