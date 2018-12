Twee bestuurders positief bij weekendcontroles op alcohol Siebe De Voogt

30 december 2018

11u39 0 Jabbeke De politie Kouter heeft vrijdag en zaterdag verschillende alcoholcontroles gehouden in Jabbeke. Daarbij bliezen twee bestuurders positief.

Vrijdagnacht en zaterdagvoormiddag werden in totaal 13 wagens gecontroleerd in de Gistelsteenweg en Barletegemweg. Niemand blies er positief. Dat was ook zaterdagnacht rond 4 uur het geval in de Gistelsteenweg en Oude Gistelsteenweg, waar de politie twee chauffeurs langs de kant zette. In de Nieuwenhovedreef bleek een 25-jarige Bruggeling omstreeks 4.30 uur wel een glas teveel op te hebben. Hij moest z’n wagen zes uren langs de kant laten staan. Kort voordien had ook een 34-jarige man uit Koekelare een positieve ademtest afgelegd in de Gistelsteenweg. Ook zijn rijbewijs werd voor zes uren ingehouden.