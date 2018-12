Twaalf procent van de bestuurders te snel langs Aartrijksesteenweg Siebe De Voogt

06 december 2018

De politie Kouter voerde donderdagmorgen tussen 8.30 en 11.30 uur snelheidscontroles met onderschepping uit langs de Aartrijksesteenweg in Jabbeke. In totaal werden 480 wagens gecontroleerd. 59 bestuurders, of 12 procent, bleek te snel te rijden. Daarnaast werden 47 chauffeurs onderworpen aan een ademtest. Niemand blies positief. Ook langs de Gistelsteenweg zette de politie tussen 8 en 8.30 uur 5 wagens langs de kant. Iedereen blies negatief. Ook 47 fietsers werden op hetzelfde moment gecontroleerd. Van 2 van hen bleek de fietsverlichting niet in orde te zijn.