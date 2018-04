Trucker klampt zich 850 meter vast aan auto vermeende dief 25 april 2018

Een Duitse trucker heeft op 10 september vorig jaar wel heel hard zijn best gedaan om een vermeende dief te stoppen. De Duitser zag aan het tankstation bij de snelweg in Jabbeke hoe het dochtertje van een 52-jarige Jabbekenaar aan de kunststoffen kap van zijn mistlicht zat te prutsen. De trucker stapte uit en ging voor de wagen van de Jabbekenaar en zijn dochtertje staan. Maar de Jabbekenaar reed gewoon door en schepte de trucker zelfs op. De Duitser klampte zich vast aan de motorkap van de Fiat en moest pas 850 meter verder zijn greep lossen. Een getuige noteerde de nummerplaat van de wagen, waarop de politie de bestuurder thuis een bezoekje bracht. De man vraagt de vrijspraak. Volgens zijn advocaat is er geen bewijs dat de bewuste lampkap gestolen werd. De Duitse trucker hield aan de dollemansrit amper een schaafwond over. Uitspraak op 22 mei. (SDVO)