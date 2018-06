Trucker blijft vast voor mensensmokkel 23 juni 2018

Een Bulgaarse trucker blijft een maand langer in de cel in een groot mensensmokkeldossier. Dat heeft de Brugse raadkamer gisterenmorgen beslist. De man werd eind vorige maand opgepakt in het Noord-Franse Calais. In de laadruimte van z'n vrachtwagen trof de politie zes transmigranten aan. De trucker was onderweg gestopt in Poperinge, maar het is niet duidelijk of de vluchtelingen daar in zijn vrachtwagen gestopt werden. Het gerecht verdenkt de Bulgaar ervan deel uit te maken van een Albanese bende mensensmokkelaars die afgelopen week werd opgerold. De organisatie zou honderden vrachtwagentransporten hebben georganiseerd richting het Verenigd Koninkrijk vanaf parkings over heel West-Vlaanderen. Of de trucker bekentenissen heeft afgelegd, is niet duidelijk. De drie kopstukken van de bende werden woensdag in de buurt van Londen gearresteerd. Het parket van Brugge vraagt hun uitlevering. Eerder werden ook al negen andere verdachten opgepakt. (SDVO)