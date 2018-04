Treinverkeer urenlang onderbroken 16 april 2018

Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende was gisteren urenlang onderbroken door een persoonsaanrijding aan de spoorwegovergang in de Kwetshaegestraat in Varsenare.





Het ongeval gebeurde rond 10.20 uur in de voormiddag, met een IC-trein van Eupen naar Oostende. De hulpdiensten, waaronder de MUG-helikopter, kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Een oudere man met een scootmobiel pleegde een wanhoopsdaad. "Op de trein zaten zo'n 140 personen. Initieel zouden de reizigers met bussen worden geëvacueerd, maar gezien de trein ver van de rijweg stond, moesten de reizigers overstappen op een andere trein die naast de stilstaande trein werd geplaatst. Het treinverkeer kwam pas na de middag opnieuw op gang, na de vaststellingen van de politie", zegt Frédéric Petit van Infrabel. Intussen werden vervangbussen ingezet tussen de stations van Brugge en Oostende. Het slachtoffer van de aanrijding liet zijn scootmobiel achter naast de sporen. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan daarvoor terecht op de website zelfmoord1813.be of kan bellen naar het gratis nummer 1813. (BBO)