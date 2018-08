Transmigranten schieten op elkaar MINSTENS TWEE GEWONDEN BIJ INCIDENT VLAK BIJ E40-PARKING MATHIAS MARIËN

30 augustus 2018

02u28 0 Jabbeke Bij een schietpartij tussen transmigranten, vlak bij de E40-parking in Jabbeke, zijn dinsdagnacht minstens twee gewonden gevallen. De politie kon acht verdachten oppakken, een grote groep vluchtte weg en is spoorloos.

Het was een alerte buurtbewoner die dinsdagnacht even na 1 uur de politie alarmeerde over het schietincident, het eerste in onze regio tussen transmigranten onderling. Dat gebeurde in het bos vlak bij de snelwegparking in Jabbeke richting Frankrijk. Bij aankomst van de hulpdiensten liep het overgrote deel van de transmigranten weg. Uiteindelijk kon de politie nog acht verdachten klissen. Eén man - vermoedelijk een Soedanees - werd aangetroffen met een schotwonde in het been. Hij werd samen met nog minstens één gewonde transmigrant overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen vielen uiteindelijk mee. De man mocht gisterenmiddag al het ziekenhuis verlaten. Bij het parket van Brugge bevestigen ze de schietpartij. "Het gaat om een incident tussen transmigranten, maar de precieze omstandigheden en de aanleiding zijn nog erg onduidelijk", klinkt het.





Zoekactie

Volgens de eerste vaststellingen waren vlak voor de schietpartij twee grote groepen transmigranten met elkaar slaags geraakt. Dat liep zodanig uit de hand dat er uiteindelijk geschoten werd. Van de dader(s) en het wapen is voorlopig nog geen spoor. De politie hield gisterenmiddag een grote zoekactie. Agenten kamden de omgeving uit met speurhonden en metaaldetectoren om het vuurwapen of eventuele kogels te vinden.





Ook een politiehelikopter cirkelde boven de snelwegparking en E40 in de hoop iets te spotten. In de tussentijd sloot de politie de buurt af voor nieuwsgierigen. De actie leverde uiteindelijk niets op. De verhoren van de verdachten die 's nachts al konden opgepakt worden, zullen mogelijk meer duidelijkheid brengen. Ze zullen nadien ter beschikking gesteld worden van de Dienst Vreemdelingenzaken.





Ongerustheid

De plaats van het schietincident staat al langer bekend als een plek waar transmigranten samenkomen in de hoop in een vrachtwagen te kruipen. Enkele weken geleden haalde de politie nog 63 mensen uit het bos. Er werden ook tentenkampen opgerold. Ondertussen groeit bij de buurtbewoners de bezorgdheid over de aanwezigheid van de transmigranten en de incidenten. "Ik begrijp dat de mensen ongerust zijn", zegt Jabbeeks burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). "Onze politiediensten doen er alles aan om te blijven controleren en in te grijpen waar nodig. Het schietincident bewijst wel dat de onderlinge strijd, om op een vrachtwagen te geraken, stijgt. Ik wil vooral alle mensen vragen om de hulpdiensten te blijven bellen als ze iets verdachts zien", aldus de burgemeester.