Torrekes-quiz 14 maart 2018

02u35 0

De KSA van Varsenare organiseert op vrijdag 23 maart de vijfde editie van de Torrekes-quiz. Het gaat om een algemene kennisquiz, waarbij maximaal vier personen per ploeg worden toegelaten. De deuren openen om 20 uur. Inschrijven kan door je ploegnaam en groepsleden door te sturen naar ksadeblauwetorre@hotmail.com en per ploeg 20 euro over te schrijven met vermelding van de naam en 'Torrekes-quiz KSA Varsenare' op het rekeningnummer BE48 7381 2910 7527. Iedere deelnemer wordt beloond met een prijs. (SDVO)