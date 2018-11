Tijdelijke wegversmalling in Oude Dorpsweg 08 november 2018

In de Oude Dorpsweg in Varsenare is deze week een tijdelijke wegversmalling geplaatst ter hoogte van de huisnummers 17 en 19. De proefopstelling bestaat uit wegneembare, rode en witte plastic bakken, waarbij de rijbaan wordt versmald naar 3,6 meter. Fietsers kunnen achter de bakken doorrijden. De constructie werd geplaatst in afwachting van de definitieve verkeersremmende maatregelen in het oostelijk gedeelte van de Oude Dorpsweg. Ter hoogte van de Joorisstraat komt een wegversmalling en ook ter hoogte van de huidige proefopstelling wordt de versmalling definitief. Het zebrapad aan de Residentie Christophe krijgt tot slot een rode kleurlaag. (SDVO)