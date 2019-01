Tijdelijk geen leidingwater in omgeving Lindenlaan door breuk in leiding Siebe De Voogt

18 januari 2019

10u12 0 Jabbeke De bewoners van de Lindenlaan in Varsenare en een deel van de Beisbroekdreef en Gistelsteenweg zitten momenteel zonder leidingwater. Volgens watermaatschappij Farys ligt een breuk in een waterleiding aan de oorzaak. De hinder zou nog enkele uren aanslepen.

Het probleem dook vrijdagmorgen rond 7.15 uur op. Verschillende bewoners van de buurt rond de Lindenlaan kregen plots geen water uit de kraan meer. Watermaatschappij Farys ontdekte dat een breuk in een waterleiding aan de oorzaak lag van het euvel. Door het lek zitten in de Beisbroekdreef de huisnummers 12 tot 32 en 1 tot 9 zonder leidingwater. Ook bij de huisnummers 173 tot 211 langs de Gistelsteenweg komt geen water uit de kraan, net als bij alle woningen in de Lindenlaan. “We doen er momenteel alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen”, klinkt het bij Farys. Op hun website staat te lezen dat het voorziene einduur van de herstellingswerken voorlopig 13 uur is. “Laat tot nader bericht alle kranen dicht en schakel de toestellen uit die aangesloten zijn op het waternet, zoals een boiler, wasmachine, vaatwasmachine of waterverzachter”, vraagt de watermaatschappij aan de getroffen bewoners. “Mocht er na de storing bruin of troebel water uit de kraan komen, zet u best de koudwaterkranen enkele minuten open. Haal wel eerst het zeefje uit de kranen, zodat die niet verstoppen.” Via de website werken.farys.be blijft u op de hoogte van het verloop van de werken. Meer info kan ook telefonisch verkregen worden op het nummer 078/35.35.88.