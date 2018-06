Tientallen extra leerlingen in Permekeschool dankzij leergroepen 09 juni 2018

02u53 0

De basisschool Permeke in Jabbeke kijkt tevreden terug op het eerste schooljaar waarin ze een nieuw project met leergroepen toepaste. Sinds 1 september werden de 120 leerlingen ondergebracht in grotere leergroepen.





Binnen elke groep krijgen de kinderen per vak les op maat in kleinere groepjes. "Het systeem werkt écht", zegt directeur Nelleke Peeters. "We zien dat onze kinderen sterker worden. De leerwinst wordt groter, net als hun betrokkenheid. Het project stimuleert ook hun zelfstandigheid, want onze leerlingen hebben hun leerproces steviger in de hand." Het nieuwe systeem van de Permekeschool leverde al tientallen extra kinderen op. "We beperken ons tot een maximumaantal. Indien we kwaliteit willen blijven bieden, mogen we het aantal kinderen niet te groot laten worden." Bovendien krijgt het project al navolging. "Afgelopen week kregen we nog 25 directeurs van onze scholengroep over de vloer. Het inspireert scholen tot zelfs ver buiten Jabbeke."





Ook in Jabbeke heeft de vrije basisschool De Klimtoren een gelijkaardig project met leergroepen, dat eveneens veel succes kent. (SDVO)